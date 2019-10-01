...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM EDT THIS EVENING
THROUGH WEDNESDAY EVENING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL MICHIGAN, SOUTH CENTRAL MICHIGAN,
SOUTHWEST MICHIGAN, AND WEST CENTRAL MICHIGAN, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL MICHIGAN, CLARE, GRATIOT,
ISABELLA, MECOSTA, MONTCALM, AND OSCEOLA. IN SOUTH CENTRAL
MICHIGAN, CLINTON AND IONIA. IN SOUTHWEST MICHIGAN, KENT AND
OTTAWA. IN WEST CENTRAL MICHIGAN, LAKE, MASON, MUSKEGON,
NEWAYGO, AND OCEANA.
* FROM 8 PM EDT THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY EVENING
* ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL BRING WIDESPREAD
RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES TONIGHT INTO WEDNESDAY, WITH THE
POSSIBILITY OF LOCALIZED AMOUNTS OF 3 INCHES OR MORE.
* SOILS ARE ALREADY SATURATED FROM RECENT HEAVY RAINS AND WILL
HAVE A HARD TIME ABSORBING MUCH MORE WATER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
WEATHER PREPAREDNESS INFORMATION IS AVAILABLE ON LINE AT
WWW.READY.GOV/FLOODS.
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