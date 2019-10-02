Guy Klinzing returned to host the Ludington Daily News-sponsored cooking and culinary arts event at the Graystone Event Center, 4079 W. U.S. 10, Ludington.

This year, with the “Guy Unleashed Again” show, Klinzing promised to bring a new array of tastes, smells, sounds and stories.

“I’m featuring eight recipes, four of which are Italian recipes,” Klinzing said.

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kellyv@ludingtondailynews.com

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