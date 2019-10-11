THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND RAPIDS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
VAN BUREN COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
KENT COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
IONIA COUNTY IN SOUTH CENTRAL MICHIGAN...
BARRY COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
LAKE COUNTY IN WEST CENTRAL MICHIGAN...
MUSKEGON COUNTY IN WEST CENTRAL MICHIGAN...
OCEANA COUNTY IN WEST CENTRAL MICHIGAN...
MECOSTA COUNTY IN CENTRAL MICHIGAN...
MONTCALM COUNTY IN CENTRAL MICHIGAN...
ALLEGAN COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
OTTAWA COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
NEWAYGO COUNTY IN WEST CENTRAL MICHIGAN...
ISABELLA COUNTY IN CENTRAL MICHIGAN...
CLARE COUNTY IN CENTRAL MICHIGAN...
OSCEOLA COUNTY IN CENTRAL MICHIGAN...
MASON COUNTY IN WEST CENTRAL MICHIGAN...
KALAMAZOO COUNTY IN SOUTHWESTERN MICHIGAN...
* UNTIL 1115 PM EDT FRIDAY.
* AT 1121 AM EDT, RAIN IN ILLINOIS AND INDIANA CONTINUES TO MOVE
TOWARD LOWER MICHIGAN. AROUND AN INCH OF RAIN IS EXPECTED BY THE
TIME RAIN COMES TO AN END THIS EVENING. WITH SOILS ACROSS THE AREA
STILL SATURATED FROM HEAVY RAIN LAST WEEK, IT WON'T TAKE MUCH FOR
RENEWED PONDING OF WATER IN LOW SPOTS AND IN POOR DRAINAGE AREAS
TO DEVELOP AND IMPACT DRIVING CONDITIONS AND OTHER OUTDOOR EVENTS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, PORTAGE, MUSKEGON, HOLLAND, MOUNT
PLEASANT, IONIA, BIG RAPIDS, GRAND HAVEN, GREENVILLE, LUDINGTON,
HASTINGS, BELDING, ALLEGAN, SOUTH HAVEN, PORTLAND, PLAINWELL,
LOWELL, PAW PAW AND CLARE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
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