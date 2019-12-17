...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 4 PM THIS
AFTERNOON TO 4 PM EST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW SHOWERS ARE EXPECTED FROM THIS AFTERNOON INTO
WEDNESDAY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES ARE
EXPECTED WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* WHERE...MASON, LAKE, OSCEOLA, OCEANA AND NEWAYGO COUNTIES.
* WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 4 PM EST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS WITH PATCHY BLOWING
SNOW THAT COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE COMMUTE THIS EVENING AND WEDNESDAY
MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...WIND CHILLS WILL DROP INTO THE 5 -TO 5
RANGE WEDNESDAY MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
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