...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FROM 8 PM THIS EVENING TO
8 AM EDT WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND RAPIDS HAS ISSUED A
LAKESHORE FLOOD WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 8 PM THIS
EVENING TO 8 AM EDT WEDNESDAY.
* WINDS...SOUTHEAST GALE FORCE OFFSHORE WINDS TO 35 MPH WILL SHIFT
TO AN ONSHORE DIRECTION OUT OF THE SOUTHWEST THIS EVENING.
SOUTHWEST WINDS OF 35 TO 45 MPH WITH HIGHER GUSTS ARE EXPECTED
TONIGHT, TUESDAY AND TUESDAY NIGHT.
* WAVES...WAVES NEAR THE SHORELINE WILL BUILD TO 2 TO 5 FEET BY
LATE IN THE DAY TODAY. AN ABRUPT INCREASE IN WAVE HEIGHTS WILL
OCCUR THIS EVENING AS THE WINDS SHIFT ONSHORE. BY TUESDAY
MORNING, 6 TO 10 FOOT WAVES WILL BE COMMON. THE WORST OF THE
CONDITIONS WILL OCCUR ON TUESDAY WHERE WAVES WILL BUILD INTO THE
10 TO 14 FOOT RANGE ALL UP AND DOWN THE WEST MICHIGAN
SHORELINE. HIGHEST WAVES WILL BE OCCURRING NORTH OF HOLLAND ON
TUESDAY TOWARDS SUNSET. WAVES OF 6 TO 8 FEET WILL STILL BE
OCCURRING AT DAYBREAK ON WEDNESDAY.
* IMPACTS...DUNE AND BLUFF EROSION IS LIKELY, WITH THIS EVENT
BEING POTENTIALLY MORE IMPACTFUL THAN THE SYSTEM LAST WEEK. THE
WINDS IN THIS SYSTEM WILL BE MORE DIRECTLY ONSHORE AND OF A
LONGER DURATION, ALMOST 36 HOURS. LARGE AND BATTERING WAVES WILL
ERODE BOTH BEACH AND THE DUNE BASE WHICH CAN LEAD TO BLUFF
COLLAPSE. IN ADDITION TO THE LOSS OF PROPERTY ALONG THE SHORE,
LAKESHORE FLOODING IS ALSO POSSIBLE ALONG THE IMMEDIATE
SHORELINE AND BACK UP INTO RIVER MOUTHS AS WATER SURGES BACK
THROUGH THE PIER HEADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A LAKESHORE FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS OCCURRING OR
IMMINENT ALONG THE LAKE. RESIDENTS ON OR NEAR THE SHORE IN THE
WARNED AREA SHOULD BE ALERT FOR RISING WATER...AND TAKE
APPROPRIATE ACTION TO PROTECT LIFE AND PROPERTY.
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