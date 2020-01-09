...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING
THROUGH SUNDAY MORNING...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. RAIN TRANSITIONING
TO AN ICY MIX IS POSSIBLE IN SOUTHERN PORTIONS OF MICHIGAN. AN
ICY MIX TRANSITIONING TO SNOW IS POSSIBLE IN CENTRAL PORTIONS
OF MICHIGAN. SNOW, SLEET, AND ICE ACCUMULATIONS MAY BE
SIGNIFICANT. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL MICHIGAN.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SUNDAY MORNING.
* IMPACTS...POWER OUTAGES AND TREE DAMAGE ARE LIKELY DUE TO THE
ICE. TRAVEL COULD BE NEARLY IMPOSSIBLE.
* ADDITIONAL DETAILS...TWO DAY STORM TOTAL PRECIPITATION
AMOUNTS, WHICH INCLUDES THE COMBINATION OF RAIN AND SNOW OR
ICE WATER CONTENT, COULD APPROACH WINTER SEASON HISTORICAL
RECORDS IN SOUTHERN MICHIGAN. PREPARE FOR THE POSSIBILITY OF
EXTENDED POWER OUTAGES AND CANCELED TRAVEL PLANS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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