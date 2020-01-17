BELDING — Hesperia split a pair of matches Wednesday at the Belding Quad, defeating Central State Activities Association Silver foe Lakeview 48-36, but losing to Belding 45-21.

Four Panther wrestlers were a perfect 2-0 on the night, with the quartet collecting seven pins between them. Isaiah Gardner, River Roberson and Mack Baird each went 2-0 with a pair of victories by pin, and Korbin Klaus scored a pin and a close decision victory for his 2-0 mark.

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