...LAKESHORE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM SATURDAY
TO 7 PM EST SUNDAY...
* WHAT...SIGNIFICANT BEACH EROSION AND LAKESHORE FLOODING
EXPECTED.
* WHERE...MASON, OCEANA, MUSKEGON, OTTAWA, ALLEGAN AND VAN BUREN
COUNTIES.
* WHEN...FROM 7 AM SATURDAY TO 7 PM EST SUNDAY.
* IMPACTS...SIGNIFICANT EROSION OF BEACHES AND DUNES, INUNDATION
OF LOW-LYING AREAS ALONG THE LAKESHORE AND IN RIVER MOUTHS,
AND ROAD CLOSURES ARE POSSIBLE.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS WILL DEVELOP SATURDAY MIDDAY
AND CONTINUE INTO SUNDAY MORNING. WINDS WILL PEAK IN THE 35 TO
45 MPH RANGE WITH WAVES THAT WILL REACH THE 10-14 FOOT LEVEL.
SIGNIFICANT BEACH EROSION IS EXPECTED WITH MODERATE LAKESHORE
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STRONG WINDS AND HIGH WAVES WILL CONTINUE TO PRODUCE HAZARDOUS
CONDITIONS ON PIERS, BREAKWATERS AND UNPROTECTED SHORELINE SO
CAUTION IS STILL ADVISED UNTIL THE WINDS AND WAVES SUBSIDE. WINDS
AND WAVES OF THIS MAGNITUDE PRODUCE MODERATE TO SEVERE BEACH
EROSION.
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