...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS
AFTERNOON TO 1 PM EST MONDAY...
* WHAT...MODERATE BEACH AND DUNE EROSION WITH MINOR LAKESHORE
FLOODING EXPECTED.
* WHERE...MASON, OCEANA, OTTAWA, ALLEGAN, VAN BUREN AND MUSKEGON
COUNTIES.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 1 PM EST MONDAY.
* IMPACTS...PARKING LOTS AND ROADS ALONG THE IMMEDIATE LAKESHORE
WILL EXPERIENCE MINOR FLOODING. MODERATE EROSION OF BEACHES AND
SAND DUNES ARE EXPECTED.
* ADDITIONAL DETAILS...THE WORST OF THE CONDITIONS WILL COME AFTER
DARK THIS EVENING, WHEN WINDS WILL REACH GALE FORCE AND WAVES
PEAK NEAR OR ABOVE 10 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE. SOME MINOR
BEACH AND DUNE EROSION IS ALSO LIKELY.
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