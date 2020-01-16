...LAKESHORE FLOOD WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH
SUNDAY EVENING...
...LAKESHORE FLOOD ADVISORY HAS EXPIRED...
* WHAT...SIGNIFICANT BEACH EROSION AND LAKESHORE FLOODING
POSSIBLE.
* WHERE...OCEANA, MUSKEGON, OTTAWA, ALLEGAN AND VAN BUREN
COUNTIES.
* WHEN...FROM SATURDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING.
* IMPACTS...SIGNIFICANT EROSION OF BEACHES AND DUNES, INUNDATION
OF LOW-LYING AREAS ALONG THE LAKESHORE AND IN RIVER MOUTHS,
AND ROAD CLOSURES ARE POSSIBLE.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS WILL DEVELOP SATURDAY MIDDAY
AND CONTINUE INTO SUNDAY MORNING. WINDS WILL PEAK IN THE 35 TO
45 MPH RANGE WITH WAVES THAT WILL REACH THE 10-14 FOOT LEVEL.
SIGNIFICANT BEACH EROSION IS POSSIBLE WITH MODERATE LAKESHORE
FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU OWN PROPERTY NEAR THE LAKE MICHIGAN SHORELINE IN THE
THREATENED AREA, CONSIDER HOW YOU MIGHT PROTECT YOUR RESOURCES IF
BEACH EROSION AND LAKESHORE FLOODING WERE TO OCCUR.
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