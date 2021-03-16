ALL A Honor Roll
Third Grade: Olivia Brandt, Grace Bronson, Max Brown, Lennox Buck, Mason Caspersen, Addison Castonia, Briseis Christensen, Maira Gomez, Andrew Hargett, Avianna Hernandez, Henry Hilton, Calvin Hodges, Jayden Jensen, GraceLynn Knowles, Charlee Mackey, Emmett Massie, Daniel “Scotty” Riker, Ella Rowe, Sarica Savich, Tanner Savich, Emmett Smith, Landon Storm, Mayleigh Sweet, Hannah Theis, Adrianna VanLoon, Jayden Webster.
Fourth Grade: Camden Allison, Brielle Ashton, Aiden Aultman, David Bennett, Ethan Bogner, Avra Bowman, Makenzie Buckner, Lelia Burgess, Kasen Carlsen, Rowen Carter, Brenna Dotson, Dillon Dyer, Ava Eaton, Daniel Ewing, Alesia Gamez, Kowen Hamilton, Cole Hansen, Evan Hansen, Owen Henke, Rayne Holtrust, Griffin Jorissen, Rowan Kay, Jagger Klepser, Niah Knoll, Erilyn Kovas, Adriana Lobo, Thalia Magtuba, Seth Martinez, Hadley Morgan, Lauryn Payne, Addison Schipper, Avery Shaw, Nora Sheehan, Karsten Sherman, Ryan Sova, Hestyn Stowe
Fifth Grade: Ainsley Albrecht, Leah Allen, Andrew Bousson, Bently Brigham, Bryce Buck, Nathan Burkhart, Gavin Cohoon, Ayden Eaton, Brynn Eisinger, Madelyn Erndteman, Jake Ferwerda, Asher Forfinski, Grace Forfinski, Chloe Genter, Travis Gokey, Olive Hargett, Patrick Hart, Maddilynn Kalinowski, Brayten Kaminski, Clarice Keith, Sophia King, Johnny Klepser, Adrian Lundberg, Ian Mueller, Matilda Nasson, Scarlett O’Hearn, Kylie Olson, Stella Park, Christian Peyton, Myles Rand, Laela Rice, Austin Shelton, Landon Sloan, Riley Smith, Cora Strahan, Maggie Tang, Micah Theis, Aletta Weisenreder,
A/B Honor Roll
Third Grade: Dempsey Benedict, Nadia Benedict, Millie Boyd, Aidan “Dexter” Boyn, Anthony Cazares, Cameron Cleaver, James Cluck, Isaac Cocke, Makenzie Comstock, Carson Couturier, Lewis Darke, Charleigh Diebel, Carter Dunham, Lilyana Gomez, Cole Haveman, Jayden Huck, Matthias Jesberg, Natalee Kalinowski, Miles Kwietniewski, Brayden Lawson, Parker Linna, Anya Lubana, Kylie McKinney, Michael Michalik, Myles Miller, Noah Morin, Amelia Mueller, Jack O’Connor, Benjamin Poniatowski, Xavien Rafter, Esme Ridley, Jason Rogers, Grace Rowe, Max Ruppel, Jaxon Saucedo, Robert Schwass, Teegan Shimel, Janessa Smith, Patrick Soper, Mallory Stephenson, Kayden Stiver, Noah Tooman, Landon Trevino, Isabel Venglar, Layla Verboam, James Vronko, Haylee Warners.
Fourth Grade: Brooklyn Bearup, Marley Bentz, Breckin Blough, Myles Bottrell, Richard Carr, Grayson Cogle, Henry Cole, Jordan Copenhaver, Owyn Fallowfield, Jonah Finley, Breeanna Forbes, Reilly Goodman, Nikko Grabe, Payton Greene, Cody Heckman, Domminic Henley, Grant Hill, Cameron Holmes, Braylee Huck, Delaney Jeruzal, Alec Johnson, October Kelch, Kolten Kennedy, Taylor King, Louis Lent, Dmitrius Luevano, Channing Miller, Ava Miner, Jayden Moore, Markus Mutton, Max Nelson, Clayton Outcalt, MacKenzie Riley, Katelyn Robinson, Annabelle Sage, Vincent Schumacher, Jackson Shillinger, Allicyn Stanaway, Jasmyn Strouse, Tyler Sult, Jalen Taylor, Mark Teske, Easton Warners, Braydon Wheeler, Lauren Williams, Jack Willis, Isabella Young, Agustin Zaldana
Fifth Grade: Anna Adams, Rylie Areklet, Sarah Benz, Daisy Bond, Waylon Britton, Graham Carroll, Eli Cole, Kaelyn Cole, Mary Lou Constable, Corban Duffield, Camilla Evans, Finn Flanery, Miranda Gomez, Annika Heemstra, Riley Herald, Dominic Hutchison, Wyatt Jalocha, Olivia Jolly, Kaia Jones, Norah Kiessel, John Klomp, Eloise Kwietniewski, Rockne Lemere, Leim Lemire, Tehya Love, Leila Mackenzie, Aiden McDonald-Saucedo, Aliyah Melin, Neela Neushwander, Preston Nickelson, Emily O’Connor, August Ridley, Katelyn Rittenhouse, Madalyn Rittenhouse, Nathan Robinson, Natalee Ruggero, Kevin Ruschkewicz, Isabella Sanderson, Callen Skar, Jayce Smith, Cameron Steiger, Trenton Trivisonno, Wayne Uerling, Leeahna Veeneman, Aiden Wendt, Owen Young