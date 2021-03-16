Sixth Grade
All A’s: Chase Anderson, Allison Brandt, Braiden Carter, Cecilia Cocke, Kennedy Feyers, Aubrey Gale, Eva Hatch, Ryan Higley, Katelyn Hill, Ava Johnson, Tyler Keillor, Johnathon Keith, Karson Knowles, Kristina Lindenborn, Austin Reed, Anderson Riemer, Landon Ruboyianes, Cecelia Ryan, Ryder Saya, Lillian Sheehan, Sadie Stauffer, Steele Stowe, Ethan Sweet, Olivia VanDyke, Madison VanSickle, Isla Veeneman, Jaden Vronko, Brooke Willis, Eldon Woolard
A/B Honor Roll: Helana Bottrell, Kelsey Bowman, Natalie Buckner, Kennedi Christoffersen, Claire Cooper, Keegan Curtis, Shane Davis, Haidyn Enbody, Gabriel Grierson, Logan Haveman, Trent Hein, Abigail Hill, Heyden Johnson, Brody Jones, Raymond Karboske, Demetre Kelch, Alexander Lobo, Noah Luevano, Sydney Morrissey, Keldan Moser, Ethan Reed, Brenna Sheehan, Raevyn Thomas, Khloe Wachowski, Hailey Zupin
Seventh Grade
All A’s: Tyler Albrecht, Walton Autrey, Madison Bearup, Alexandria Bousson, Gabrielle Cantu, Ava Carlson, Jacee Cole, Brody Diebel, Rowan Duffield, Josephine Ewing, Gabriel Gamez, Katherine Gronstal, Amelia Hatch, Theodore Heckman, Sophia Janicki, Brody Kaminski, Sydney Kiessel, Landon Killips, Joseph Kline, Aris Knoll, Luke Kwietniewski, Lydia Kwietniewski, Ian Lundberg, Madilyn Lynn, Carly Moffitt, Colin Shelton, Annika Sherman, Cara Siemiaszko, Logan Sloan, Joseph Sobieralski, Carley Sova, Christina Theis
A/B Honor Roll: Jaylen Betts, Olivia Blankinship, Cambria Britton, Chase Buck, Kai Dila, Shelbi Grabe, Luke James, Greta Kehrer, Jaelyn Laird, Brian Lawson, Cecilia LeRay, Saviera Moser, Landon Mosqueda, Elizabeth Norman, Olivia Parsons, Flynn Powers, Alec Rodenbeck, Jasper Sak, Kayleigh Sherman, Lilly Slater, Kendra Smith, Nathaniel Traeger, Hilde Zatloukal
Eighth Grade
All A’s: Jordyn Anderson, Magdelyn Autrey, Miles Clark, Brooklyn Couturier, Emma Eaton, Claire Garrow, Madison Gasaway, Nadia Grierson, Benjamin Gronstal, Julia Haveman, Elianna Jeruzal, Kylee Johnson, Cora Mahler, Lucas Miller, Mattea Mosier, Kateriya Pansang-Rangel, Keen Patterson, Hannah Rudzki, Jenna Skiba, Ashley Stowe, Katherine Teske, Alisha Vaquera, Lilianna Wicks, Samantha Zwick
A/B Honor Roll: Carter Anderson, Madeline Billings, Andrea Blankinship, Ansel Carroll, Samuel Duran, Gavin Hansen, Gavin Henion, Jacob Jalocha, Alexis Kalchik, Catherine Karboske, Brandon Leeuw, Elizabeth Monson, Emma Moore, Damion Ott, Ty Reed, David Reisterer, Lauren Rieman, William Ruboyianes, Jason Szoboszlay, Bella Thibodeaux, Reese Willis