VICTORY TWP. — West Shore Community College has released its Dean’s List for 2020-21 winter semester.

Full-time students achieving a semester grade point average of 3.75 or above receive high honors. Full-time students with a grade point average between 3.50 and 3.749 receive honors.

Part-time students are eligible for the Dean’s List when their accumulating grade point averages meet the grade requirements of the terms in which they complete 12, 24, 36, 48 and 60 credit hours.

Students named to the WSCC Dean’s List for the 2020-21 winter semester are sorted by county, hometown and are listed as academic high honors or honors:

Mason County

Ludington

High Honors - Avah I. Anthes, Quinn T. Barcus, Samuel R. Barton, Katherine H. Biggs, Kendall S. Biggs, Tess E. Bradley, Faith R. Burnett, Arthur J. Demorest, Rachel G. Faust, Hannah M. Filter, Caid F. Franz, Gabrielle M. Gonzales, Hannah R. Gremore, Dylan A. Griffing, Alexis M. Groenhout, Travis A. Haner, Faith V. Jensen, Emma K. Klein, CoraLynn I. Kriz, Samantha R. Lee- Reum, Lia M. Lux, Taylor A. Makowicki, Tyler J. Marek, Evan W. McKinley, Sophia C. Powers, Mackenzie K. Reed, Morgan L. Reed, Mary E. Riley, Meg K. Ruba, Nancy R. Ruemmler-Nehm, Jessica R. Ryan, Bryan T. Sanders, Morgan K. Sanocki, Isabella T. Sargent-Graham, Cade M. Scott, Jonas Z. Seerveld, Alexis L. Sheaffer, Raelyn N. Smith, Shelby M. Stakenas, Scott D. Sturgill, Elizabeth R. Townsend, Cassandra M. Vaquera, Anna E. Wietrzykowski, Allison D. Woolard

Honors - Ashley A. Allen, Alaina J. Ashley, Anthony S. Glover, Rosie B. Hathaway, Jackson L. Kimes, Cassandra L. Koob, Karissa Lively, Russell G. Lux, Edward F. Martin, Luke W. McCallum, Amanda G. Mears, Jillian K. Mickevich, Faith Purcell, Atair G. Ramos, Ian A. Ransom, Vibeke E. Rivet, Connor J. Samuels, Claire C. Sargent, Rachel D. Sarto, Cydney J. Schmock, Molly I. Shay, Curtis C. Shepard, Derrick L. Stewart, Ian C. Thibault, Isabella M. VandenHeuvel, Davis H. Webster

Scottville

High Honors - Shelby M. Brown, Cloe Frederick, Samuel N. Gillette, Haley M. Griffus, Ethan D. Johnson, Ethan S. Johnson, Lauren M. Keller, Rachel L. Kruk, Amy J. Moorlag, Brooke E. Palmer, Russell T. Schade, Jenna L. Smith, Maria C. Sobaski, Brianna M. Visser, Bethany K. Wyman

Honors – Amber L. Bailey, Jessica R. Gerbers, Hannah L. Knizacky, Jonathan S. Kucera, Leah K. Larsen, Mackenzie M. Luce, Kami S. Malzahn, Samantha M. Mayhew, Andrew J. Quinn, Erin R. Wittlieff

Custer

High Honors - Zechariah M. Kmiecik, Kristin L. McCumber, Nicole M. Nelson, Bronwyn K. Stevens

Honors - Grace E. VanDyke

Fountain

High Honors - Stephen O. Case, Crystal L. Davis, Samantha E. Goodman, Jamie T. Lamb, Adrianna L. Malburg, Adria I. Quigley, Eli W. Shoup, Jessica N. Smith

Honors - Stuart D. Genta, Madisyn A. McCormick, Aidyn S. Terry

Free Soil

High Honors - Brooke E. Mallison

Honors - Billie M. Gajewski, Breanne L. Mallison, Abdiel Nunez

Lake County

Baldwin

Honors – Shamita E. Kates, Kristen L. LeVanseler, Tina M. Roberts, Jennika M. Cook

Branch

High Honors - Breanna K. Domin

Honors - Ezekiel S. Foisy, Jesse A. Schmidt

Irons

Honors - Jayme L. Riggs

Manistee County

Arcadia

High Honors – Sylvia L. Mauntler, Rachel L. Shoebridge

Bear Lake

High Honors – Hunter P. Bentley, Margaret J. Bradford, Thomas H. Bradford, Keera Groenwald, Megan E. Gydesen, Linda L. Hartman, Dylan R. Ide, Breanna R. Schneider, Kalissa Swanson,

Honors - Maegan N. Hrachovina, Megan R. Lowe, Quentin Ruiz, Sophia K. Wisniski

East Lake

High Honors - Joshua R. Arnett

Kaleva

High Honors – Emilee G. MacPherson, Leah Nelson, Randi L. Nelson, Hannah G. Winter

Manistee

High Honors - Breanna M. Alexander, Brendan C. Cook, Glory P. Curtiss, Hope F. Erlandson, Taylor D. Haglund, Kelly S. Kelley, Jessica M. Kiszelik, Shanna R. Knudsen, Emilee D. Kott, Andrew Lloyd, Celeste N. Lloyd, Aleah M. Miller, Ndio B. Mitchell, Cayley P. Nelson, Danielle E. Oleniczak, Danyeil M. Schubert, Julie L. Stec, Alora R. Sundbeck, Austin M. Taylor, Adam S. Vaas , Jasmyn M. White

Honors - Debra M. Bialik, Destiny F. Dulaney, Shelby Fraly, Shannon M. Freese, Brendan R. Jans, Nicholas J. Kolanowski, Brianne L. Krumins, Holly Lafleur, Patrick L. Quinn, Kyria E. Rowe, Christopher W. Rowland, Jeslyn R. Saenz

Onekama

High Honors - Megan Faber, Jaylona M. Hull, Kaitlin Kubiskey, Mairin K. McCarthy

Honors - Jenna J. Bromley, Sara K. Bromley, Ellery W. McIsaac

Wellston

High Honors - Claire E. Ball

Oceana County

Hart

High Honors - Brenna L. Aerts, Amya A. Allen, Brooklyn R. Bonine, Delaney C. Bryce, Jasmin Burgos, Harlie B. Choponis, Cassidy H. Copenhaver, Viviana R. Gonzalez, Joshua Huizenga, Ricardo Lazo Jr, Isiah Rodriguez, Cindy B. Santiago

Honors - Joann L. Hambright, Scott E. Pankow, Elias N. Rodriguez, Kaylee L. Tanner, Elizabeth A. Vega

Mears

High Honors – Lynae J. Ackley, Eli D. Draper, Kaitlyn G. Fuehring, Isaac G. VanderKooi

New Era

High Honors – Carla M. Estrada, Matthew A. Felt, Benjamin A. Kelley

Pentwater

High Honors - Spencer L. Bowman, Johnathon M. VanDuinen

Shelby

High Honors - Mishelle Brito, Jennifer C. Hernandez, Ayanna A. Mendieta, Armando Uribe

Honors - Monica M. Caradonna, Ashley C. Ramirez, Jonah T. Scouten, Celsey S. Tietz

Other Counties

Isabella

Weidman

High Honors - Virginia Wilmot

Macomb

Warren

High Honors - Sherry Gaines

Mecosta

Big Rapids

High Honors - Meaghan M. Miller

Remus

High Honors - Rachel A. Meisenbach

Muskegon

Montague

Honors - Heather Taipalus

Muskegon

High Honors - Jennifer L. Bogner, Amanda M. Rosado, Matthew J. TerVeer

Whitehall

High Honors - Cameron M. Brayman

Newaygo

Fremont

Honors - Caleb J. Geeting, Hayley M. Picard

Grant

High Honors - Angelique R. Bell, Christopher J. Sotelo

Newaygo

High Honors - Olivia R. Lacy

White Cloud

High Honors - Valerie N. Saville

Honors - Cristy J. Freeman

Osceola

Tustin

High Honors - Jenny S. Eisenga

Ottawa

Grand Haven

High Honors - Jacob H. Criswell

Wexford

Cadillac

Honors - Amanda J. Ross

Harrietta

High Honors – Skylar J. Wojciechowski

Other Country

Nong Bon Prawet, Bangkock

High Honors - Natakanya Sitthanavithan

Zimbabwe, Southeast Africa

Honors - Nathan K. Chikwekwe