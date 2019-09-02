Michael Dennis Johnson, 69, of Manistee, died Aug. 26, 2019. Arrangements by Oak Grove Funeral Home & Cremation Center in Manistee.
AH
Get email notifications on {{subject}} daily!
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
- Already a subscriber? Click here to view the latest e-edition.
Don't have a subscription? Click here to see our subscription options.
Ludington, MI
Right Now
- Humidity: 85%
- Feels Like: 60°
- Heat Index: 60°
- Wind: 2 mph
- Wind Chill: 60°
- UV Index: 0 Low
- Sunrise: 07:10:08 AM
- Sunset: 08:19:58 PM
- Dew Point: 56°
- Visibility: 10 mi
Today
Mainly cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. Low 58F. ESE winds at less than 5 mph, increasing to 10 to 15 mph.
Tonight
Mainly cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. Low 58F. ESE winds at less than 5 mph, increasing to 10 to 15 mph.
Tomorrow
Windy with showers and thunderstorms likely. A few storms may be severe. High 71F. Winds SSW at 25 to 35 mph. Chance of rain 80%.
Weather Alert
...LAKESHORE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TUESDAY TO 2 AM EDT WEDNESDAY... ...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT TUESDAY THROUGH LATE TUESDAY NIGHT... * WINDS...SOUTH 35 TO 45 MPH TUESDAY AND TUESDAY NIGHT. * WAVES...6 TO 10 FEET NORTH OF HOLLAND AND TO 4 TO 6 FEET SOUTH OF HOLLAND ON TUESDAY. 4 TO 7 FOOT WAVES ARE EXPECTED TUESDAY NIGHT. * HIGH WAVE ACTION AND STRONG CURRENTS ARE EXPECTED TO BRING DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS. * LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE. * BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE... SOUTH BEACH IN SOUTH HAVEN... GRAND HAVEN STATE PARK... PERE MARQUETTE PARK IN MUSKEGON. * OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...WAVE HEIGHTS OF 5 TO 10 FEET ON TUESDAY AND TUESDAY NIGHT WILL POSE A HAZARD TO SWIMMERS. THE MOST DANGEROUS CONDITIONS WILL OCCUR ON THE SOUTH SIDE OF SOUTH PIERS. STAY OFF PIERS AS YOU CAN BE EASILY SWEPT OFF BY HIGH WAVES. * IMPACTS...SIGNIFICANT BEACH EROSION IS POSSIBLE ALONG THE LAKESHORE, ESPECIALLY TO THE BASE OF DUNES AND BLUFFS. THE WORST CONDITIONS WILL BE TUESDAY AFTERNOON FROM HOLLAND NORTH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A LAKESHORE FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS OCCURRING OR IMMINENT ALONG THE LAKE. RESIDENTS ON OR NEAR THE SHORE IN THE WARNED AREA SHOULD BE ALERT FOR RISING WATER...AND TAKE APPROPRIATE ACTION TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. HIGH WAVE ACTION MAKES SWIMMING DIFFICULT AND CAN TIRE EVEN A STRONG SWIMMER QUICKLY. STRUCTURAL CURRENTS FORM ALONG PIERS WHERE LONGSHORE CURRENTS AND WAVE ACTION FLOW INTO THE STRUCTURE. STRUCTURAL CURRENTS CAN SWEEP YOU OUT INTO DEEPER WATER ALONG THE PIER STRUCTURE. A LONGSHORE CURRENT IS A LAKE CURRENT THAT MOVES PARALLEL TO SHORE. LONGSHORE CURRENTS CAN BE STRONG ENOUGH TO PREVENT SWIMMERS FROM BEING ABLE TO KEEP THEIR FEET ON THE BOTTOM... MAKING IT DIFFICULT TO RETURN TO SHORE. RIP CURRENTS ARE POWERFUL CHANNELS OF WATER FLOWING QUICKLY AWAY FROM SHORE...WHICH OCCUR MOST OFTEN AT LOW SPOTS OR BREAKS IN SANDBARS. RIP CURRENTS CAN SWEEP YOU INTO DEEPER WATER. &&
Weather Alert
...LAKESHORE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TUESDAY TO 2 AM EDT WEDNESDAY... ...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT TUESDAY THROUGH LATE TUESDAY NIGHT... * WINDS...SOUTH 35 TO 45 MPH TUESDAY AND TUESDAY NIGHT. * WAVES...6 TO 10 FEET NORTH OF HOLLAND AND TO 4 TO 6 FEET SOUTH OF HOLLAND ON TUESDAY. 4 TO 7 FOOT WAVES ARE EXPECTED TUESDAY NIGHT. * HIGH WAVE ACTION AND STRONG CURRENTS ARE EXPECTED TO BRING DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS. * LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE. * BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE... SOUTH BEACH IN SOUTH HAVEN... GRAND HAVEN STATE PARK... PERE MARQUETTE PARK IN MUSKEGON. * OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...WAVE HEIGHTS OF 5 TO 10 FEET ON TUESDAY AND TUESDAY NIGHT WILL POSE A HAZARD TO SWIMMERS. THE MOST DANGEROUS CONDITIONS WILL OCCUR ON THE SOUTH SIDE OF SOUTH PIERS. STAY OFF PIERS AS YOU CAN BE EASILY SWEPT OFF BY HIGH WAVES. * IMPACTS...SIGNIFICANT BEACH EROSION IS POSSIBLE ALONG THE LAKESHORE, ESPECIALLY TO THE BASE OF DUNES AND BLUFFS. THE WORST CONDITIONS WILL BE TUESDAY AFTERNOON FROM HOLLAND NORTH. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A LAKESHORE FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS OCCURRING OR IMMINENT ALONG THE LAKE. RESIDENTS ON OR NEAR THE SHORE IN THE WARNED AREA SHOULD BE ALERT FOR RISING WATER...AND TAKE APPROPRIATE ACTION TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. HIGH WAVE ACTION MAKES SWIMMING DIFFICULT AND CAN TIRE EVEN A STRONG SWIMMER QUICKLY. STRUCTURAL CURRENTS FORM ALONG PIERS WHERE LONGSHORE CURRENTS AND WAVE ACTION FLOW INTO THE STRUCTURE. STRUCTURAL CURRENTS CAN SWEEP YOU OUT INTO DEEPER WATER ALONG THE PIER STRUCTURE. A LONGSHORE CURRENT IS A LAKE CURRENT THAT MOVES PARALLEL TO SHORE. LONGSHORE CURRENTS CAN BE STRONG ENOUGH TO PREVENT SWIMMERS FROM BEING ABLE TO KEEP THEIR FEET ON THE BOTTOM... MAKING IT DIFFICULT TO RETURN TO SHORE. RIP CURRENTS ARE POWERFUL CHANNELS OF WATER FLOWING QUICKLY AWAY FROM SHORE...WHICH OCCUR MOST OFTEN AT LOW SPOTS OR BREAKS IN SANDBARS. RIP CURRENTS CAN SWEEP YOU INTO DEEPER WATER. &&
Next 12 Hours
Wind: E @ 2mph
Precip: 15% Chance
Humidity: 86%
Wind Chill: 59°
Heat Index: 59°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: E @ 3mph
Precip: 15% Chance
Humidity: 84%
Wind Chill: 59°
Heat Index: 59°
UV Index: 0 Low
Visibility: 9 mi
Wind: ESE @ 3mph
Precip: 15% Chance
Humidity: 84%
Wind Chill: 60°
Heat Index: 60°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: ESE @ 4mph
Precip: 15% Chance
Humidity: 82%
Wind Chill: 60°
Heat Index: 60°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: SE @ 7mph
Precip: 7% Chance
Humidity: 80%
Wind Chill: 61°
Heat Index: 61°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: SE @ 8mph
Precip: 16% Chance
Humidity: 75%
Wind Chill: 64°
Heat Index: 64°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: SE @ 11mph
Precip: 24% Chance
Humidity: 79%
Wind Chill: 63°
Heat Index: 64°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: SSE @ 14mph
Precip: 35% Chance
Humidity: 81%
Wind Chill: 62°
Heat Index: 63°
UV Index: 0 Low
Visibility: 10 mi
Wind: SSE @ 15mph
Precip: 54% Chance
Humidity: 86%
Wind Chill: 63°
Heat Index: 64°
UV Index: 0 Low
Visibility: 9 mi
Wind: S @ 19mph
Precip: 66% Chance
Humidity: 88%
Wind Chill: 66°
Heat Index: 67°
UV Index: 0 Low
Visibility: 7 mi
Wind: S @ 24mph
Precip: 57% Chance
Humidity: 90%
Wind Chill: 68°
Heat Index: 70°
UV Index: 1 Low
Visibility: 7 mi
Wind: S @ 24mph
Precip: 64% Chance
Humidity: 88%
Wind Chill: 69°
Heat Index: 70°
UV Index: 2 Low
Visibility: 5 mi
Find Your Next Vehicle
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
-
Sep 2
Enter our Western Michigan Fair "Favorite Fair Photo" contest and your photo could be selected for the cover of next year's Fair Premium Book + other great prizes!
News & More In Your Inbox!
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.