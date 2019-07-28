SCOTTVILLE — Emergency personnel are responding to a three-vehicle crash at 451 W. State Street by MacPhail Field.

Dispatch initially reported that one individual had been ejected form a vehicle, according to dispatchers, but Scottville Police confirmed that was not the case.

The road was blocked from Reinerg Avenue to the U.S. 31 northbound ramp, and is now clear.

riley@ludingtondailynews.com

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