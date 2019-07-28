...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM EDT THIS
MORNING THROUGH LATE TONIGHT...
* HIGH WAVE ACTION...STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS EXPECTED.
* STRONG STRUCTURAL CURRENTS EXPECTED.
* STRONG LONGSHORE CURRENTS EXPECTED.
* RIP CURRENTS POSSIBLE.
* LOCATION...BEACHES FROM ALLEGAN COUNTY NORTHWARD
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE...
GRAND HAVEN STATE PARK...
PERE MARQUETTE PARK IN MUSKEGON...
LUDINGTON STATE PARK...
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...THE SOUTH SIDE OF PIERS AND
BREAKWATERS WILL BE MOST DANGEROUS. WAVES WILL OVERTOP PIERS
AND BREAKWATERS POSSIBLY SWEEPING PEOPLE INTO THE WATER.
STRONG CURRENTS AT THE OUTLETS OF RIVERS WILL QUICKLY PULL
PEOPLE OFFSHORE, ESPECIALLY AROUND LUDINGTON STATE PARK. STAY
OUT OF THE WATER!
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STRUCTURAL CURRENTS FORM ALONG PIERS WHERE LONGSHORE CURRENTS
FORM PARALLEL TO THE SHORELINE.LONGSHORE CURRENTS CAN PULL YOU
TOWARD STRUCTURES, AND STRUCTURAL CURRENTS CAN SWEEP YOU OUT INTO
DEEPER WATER ALONG THE PIER STRUCTURE.
RIP CURRENTS ARE POWERFUL CHANNELS OF WATER FLOWING QUICKLY AWAY
FROM SHORE...WHICH OCCUR MOST OFTEN AT LOW SPOTS OR BREAKS IN
SANDBARS. RIP CURRENTS CAN SWEEP YOU INTO DEEPER WATER.
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