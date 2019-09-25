...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING...
...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS
EVENING...
* WINDS...SOUTHWEST WINDS OF 15 TO 30 MPH THIS MORNING, SHIFTING
TO THE WEST THIS AFTERNOON.
* WAVES...5 TO 8 FEET THIS MORNING SUBSIDING TO 3 TO 6 FEET THIS
AFTERNOON.
* HIGH WAVE ACTION...STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS EXPECTED.
* LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE.
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE...
SOUTH BEACH IN SOUTH HAVEN... GRAND HAVEN STATE PARK... PERE
MARQUETTE PARK IN MUSKEGON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...WAVES WEDNESDAY MORNING WILL BE IN
THE 5 TO 8 FOOT RANGE. DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS IS
EXPECTED, ESPECIALLY ON THE SOUTH SIDES OF SOUTH PIERS.
* IMPACTS...LARGE WAVES WILL CAUSE BEACH AND DUNE EROSION.
FLOODING OF LOW LYING AREAS MAY OCCUR ALONG THE SHORE AND IN
RIVER MOUTHS OF LAKESHORE TOWNS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE.
LARGE WAVES AND DANGEROUS CURRENTS WILL MAKE FOR HAZARDOUS
SWIMMING CONDITIONS. THE WAVES WILL TOP ANY PIERS MAKING THEM
HAZARDOUS AS WELL.
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