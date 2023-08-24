REED CITY — The Ludington junior varsity volleyball team won all of its games at the Reed City quad on Thursday.
They beat Clare, 25-17 and 25-19; Shepherd, 25-20 and 25-20; and Reed City, 25-16 and 25-16.
Saveria Moser had five aces, 18 digs, an assist, 7 kills, and a block; Madelyn Kenyon had four aces, 14 digs, 17 assists, six kills, and a block; Maddie Lynn had four aces, 16 digs, an assist, four kills, and six blocks; and Alex Bousson add three aces, 16 digs, one assist, 12 kills, and two blocks.