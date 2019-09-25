MUSKEGON — The Ludington volleyball traveled to Muskegon on Tuesday night for a Lakes 8 Activities Conference match against Muskegon Catholic Central. The Orioles (24-6-6) won in three sets, 25-16, 25-7, 25-23.

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