...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT THIS
MORNING THROUGH THIS EVENING...
* HIGH WAVE ACTION, STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS EXPECTED.
* LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE.
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE SOUTH
BEACH IN SOUTH HAVEN, GRAND HAVEN STATE PARK, AND PERE
MARQUETTE PARK IN MUSKEGON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...SOUTHERLY WINDS WILL INCREASE TO
NEAR GALE FORCE ON TODAY. THIS WILL LEAD TO DANGEROUS
CONDITIONS, ESPECIALLY ON OR NEAR SOUTH PIERS. WAVES WILL BUILD
TO OVER 4 FEET FOR MUCH OF THE AREA WITH HEIGHTS AS HIGH AS 10
FEET POSSIBLE NEAR LITTLE AND BIG SABLE POINTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
LIFE THREATENING WAVES AND CURRENTS ARE EXPECTED AT THE BEACHES.
PEOPLE VISITING THE BEACHES SHOULD STAY OUT OF THE WATER AND OFF
THE PIERS.
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