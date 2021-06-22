8th grade, all a: Magdelyn Autrey, Andrea Blankinship, Miles Clark, Emma Eaton, Isaac Embury, Claire Garrow, Madison Gasaway, Nadia Grierson, Kylie Hatch, Julie Haveman, Elianna Jeruzal, Kylee Johnson, Cora Mahler, Quinn Merchant, Lucas Miller, Mattea Mosier, Kateriya Pansang-Rangel, Ty Reed, Hanna Rudzki, Jackson Schipper, Jennah Skiba, Ashley Stowe, Katherine Teske, Alisha Vaquera,Samantha Zwick
8th grade, a/b: Jordyn Anderson, Madeline Billings, Brooklyn Couturier, Samuel Duran, Benjamin Gronstal, Gavin Hansen, Gavin Henion, Jacob Jalocha, Catherine Karboske, Brandon Leeuw, Vanessa Madl, Emma Moore, Keen Patterson, Lauren Rieman, Owen Shaw, Kaden Stevens, Jonah Sweet, Kaydence Taibl, Brayden Taranko, Reese Willis, Nickolas Wysong
7th grade, all a: Walton Autrey, Madison Bearup, Olivia Blankinship, Alexandria Bousson, Gabrielle Cantu, Ava Carlson, Rowan Duffield, Josephine Ewing, Katherine Gronstal, Amelia Hatch, Isabella Hodges, Brody Kaminski, Madelyn Kenyon, Sydney Kiessel, Landon Killips, Joseph Kline, Luke Kwietniewski, Lydia Kwietniewski, Cecilia LeRay, Ian Lundberg, Madilyn Lynn, Saviera Moser, Savannah Newkirk, Alec Rodenbeck, Annika Sherman, Logan Sloan, Dylan Sniegowski, Joseph Sobieralski, Carley Sova, Hilde Zatloukal
7th grade, a/b: Tyler Albrecht, Cambria Britton, Chase Buck, Kimberly Canoy, Jacee Cole, Brody Diebel, Gabriel Gamez, Shelbi Grabe, Luke James, Sophia Janicki, Brady Johnson, Hudson King, Aris Knoll, Jaelyn Laird, Brian Lawson, Carly Moffitt, Landon Mosqueda, Elizabeth Norman, Olivia Parsons, Flynn Powers, Jasper Sak, Colin Shelton, Kayleigh Sherman, Lilly slater, Kendra Smith, Christina Theis, Elizabeth Thibault, Nathaniel Traegar, Nora Trevino
6th grade, all a: Chase Anderson, Allison Brandt, Natalie Buckner, Braiden Carter, Kennedi Christoffersen, Cecilia Cocke, Claire Cooper, Kennedy Feyers, Aubrey Gale, Gabriel Grierson, Eva Hatch, Ryan Higley, Abigail Hill, Ava Johnson, Karson Knowles, Kristina Lindenborn, Noah Luevano, Kyle Malt, Anderson Riemer, Landon Ruboyianes, Cecelia Ryan, Ryder Saya, Sadie Stauffer, Steele Stowe, Ethan Sweet, Olivia VanDyke, Chase VanLoon, Isla Veeneman, Brooke Willis, Eldon Woolard
6th grade, a/b: Annabelle Babe, Lillian Bolton, Helana Bottrell, Kelsey Bowman, Haidyn Enbody, Millie Gutierrez-Cornish, Trent Hein, Katelyn Hill, Raymond Karboske, Tyler Keillor, Johnathon Keith, Ahslyn Lewis, Cooper Luce, Alexandria McLain, Logan Miller, Sydney Morrissey, Keldan Moser, Ausin Reed, Ethan Reed, Lillian Reyes, Macy Rieman, William Ryan, Kason Schmock, Lillian Sheehan, Dalayna Slater, Raevyn Thomas, Madison VanSickle, Jaden Vronko, Khloe Wachowski, Hailey Zupin