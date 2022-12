Girls basketball

WMC Lakes

;League;Overall

;W;L;W;L

Ludington;4;0;5;3

Manistee;2;1;4;3

Montague;2;1;3;3

Oakridge;2;2;3;2

Whitehall;1;2;3;3

Fremont;0;2;1;5

Orchard View;0;3;0;7

Friday’s Games

Ludington 29, Whitehall 7

Oakridge 42, Orchard View 21

Monday’s Games

Mason County Central 41, Ludington 34

Tuesday’s Games

Manistee 50, Ravenna 23

Maple City Glen Lake 61, Fremont 16

Mona Shores 35, Montague 29

Muskegon Catholic 40, Orchard View 32

Whitehall 41, Fruitport 19

Wednesday’s Games

Sparta at Fremont

Coopersville at Oakridge

Thursday’s Games

Shelby at Manistee

Orchard View at Byron Center Zion Christian

Wednesday’s Games

North Muskegon at Orchard View

WMC Rivers

;League;Overall

;W;L;W;L

Hart;3;0;4;1

Mason Co. Central;2;0;5;0

Shelby;3;1;4;2

Holton;1;2;3;3

Ravena;1;2;2;3

North Muskegon;1;3;1;4

Hesperia;0;3;1;6

Thursday’s Games

Holton 48, Muskegon Catholic 29

Friday’s Games

Hart 63, North Muskegon 17

Shelby 55, Hesperia 25

Monday’s Games

Mason County Central 41, Ludington 34

Tuesday’s Games

Kent City 58, Hart 52

Manistee 50, Ravenna 23

Thursday’s Games

Mason County Central vs. Grand Rapids Ottawa Hills at Ferris State, Big Rapids

Ravenna at Muskegon Catholic

Shelby at Manistee

Friday’s Games

Hart vs. Wyoming Potter’s House at Cornerstone University Showcase

Western Michigan Christian at Ravenna

WMD

;League;Overall

;W;L;W;L

Brethren;5;0;6;0

Manistee Catholic;3;0;5;0

Mason Co. Eastern;4;1;4;3

Marion;3;1;4;2

Pentwater;2;2;2;5

BR Crossroads;2;3;2;4

Mesick;2;3;2;4

Bear Lake;1;4;1;4

Baldwin;0;4;0;5

Thursday’s Games

Mason County Eastern 39, Baldwin 21

Friday’s Games

Manistee Catholic 46, Bear Lake 19

Big Rapids Crossroads 49, Pentwater 28

Brethren 28, Marion 27

Mesick 58, Walkerville 27

Monday’s Games

Evart 57, Marion 31

Buckley 52, Pentwater 14

Wednesday’s Games

Marion at Manistee Catholic

Wednesday’s Games

Manistee Catholic vs. Central Lake at Manistee Catholic Christmas Tournament

Thursday’s Games

Manistee Catholic vs. Frankfort or Fruitport Calvary Christian at Manistee Catholic Christmas Tournament

Boys basketball

WMC Lakes

;League;Overall

;W;L;W;L

Ludington;3;0;5;0

Whitehall;2;0;4;1

Fremont;1;1;2;2

Orchard View;1;1;2;3

Montague;1;2;3;2

Oakridge;1;2;2;3

Manistee;0;3;0;5

Thursday’s Games

Whitehall 58, Montague 48

Orchard View 36, Manistee 34

Ludington 94, Oakridge 68

Tuesday’s Games

Ludington 82, Montague 46

Whitehall 72, Manistee 24

Muskegon Catholic 43, Orchard View 41

Fremont 64, Oakridge 56

Thursday’s Games

Oakridge at Orchard View

Shelby at Manistee

Fremont at Fruitport

Wednesday’s Games

Whitehall at Zeeland East

Orchard View vs. North Muskegon at Muskegon Area Hall of Fame Classic, Reeths-Puffer

Thursday’s Games

Ludington vs. Traverse City St. Francis at Lakeshore Cup, Grand Haven

Whitehall at Zeeland West

WMC Rivers

;League;Overall

;W;L;W;L

Hart;2;0;5;0

Mason Co. Central;2;0;4;0

North Muskegon;2;1;4;1

Ravenna;1;1;1;3

Hesperia;1;1;1;5

Holton;0;2;0;5

Shelby;0;3;0;5

Thursday’s Games

Ravenna 61, Shelby 41

North Muskegon 60, Hesperia 15

Mason County Central 52, Holton 30

Hart 92, Big Rapids 84

Tuesday’s Games

Mason County Central 78, Kingsley 50

North Muskegon 66, Shelby 41

Hart 62, Ravenna 51

Hesperia 48, Holton 45

Wednesday’s Games

Hart vs. Mesick at Ferris State, Big Rapids

Thursday’s Games

Shelby at Manistee

North Muskegon at Ravenna

Friday’s Games

Ravenna at Holton

Wednesday’s Games

North Muskegon vs. Orchard View at Muskegon Area Hall of Fame Showcase, Reeths-Puffer

WMD

;League;Overall

;W;L;W;L

Baldwin;3;0;5;0

Mesick;3;0;3;1

Bear Lake;2;1;3;1

Brethren;2;1;2;2

Marion;2;1;2;2

Manistee Catholic;1;2;1;3

Mason Co. Eastern;1;2;1;4

Pentwater;1;2;1;4

Walkerville;0;3;0;3

Thursday’s Games

Marion 58, Pentwater 36

Bear Lake 50, Walkerville 45

Mesick 65, Manistee Catholic 42

Brethren 56, Mason County Eastern 31

Baldwin 75, Big Rapids Crossroads 7

Friday’s Games

Traverse City Christian 68, Mason County Eastern 41

Monday’s Games

Western Michigan Christian 58, Pentwater 48

Traverse City Christian 50, Marion 34

Morley-Stanwood 60, Marion 49

Baldwin 61, White Cloud 39

Tuesday’s Games

Mason County Eastern 59, Big Rapids Crossroads 19

Bear Lake 40, Leland 19

Wednesday’s Games

Mesick vs. Hart at Ferris State, Big Rapids

Wednesday’s Games

Manistee Catholic vs. Central Lake at Manistee Catholic Christmas Tournament

Thursday’s Games

Manistee Catholic vs. Frankfort or Fruitport Calvary Christian at Manistee Catholic Christmas Tournament