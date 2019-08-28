...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT
THURSDAY...
...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE
TONIGHT...
* HIGH WAVE ACTION, STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS EXPECTED.
* STRONG STRUCTURAL AND LONGSHORE CURRENTS EXPECTED, AS WELL AS
RIP CURRENTS.
* LAKESHORE FLOODING AND BEACH EROSION ARE LIKELY. WATER FORCED
INTO CHANNELS BETWEEN PIER HEADS MAY FLOOD PORTIONS OF PORT
TOWNS ALONG THE RIVER CHANNEL EDGES. WAVES MAY COMPLETELY
SUBMERGE PIER DECKS AT TIMES.
* LOCATION...ALL BEACHES FROM ST JOSEPH TO MANISTEE.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...
WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TOWARDS 35 MPH AT TIMES TODAY.
WAVES WILL BUILD TO 4 TO 7 FEET TODAY. WHILE WINDS AND WAVES WILL
BRIEFLY RELAX LATE WEDNESDAY AND EARLY THURSDAY, THEY WILL RAMP
UP AND BECOME HAZARDOUS AGAIN BY THURSDAY AFTERNOON - ESPECIALLY
NORTH OF HOLLAND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AVOID SWIMMING AT LAKE MICHIGAN BEACHES OR WALKING OUT ON PIERS
THE NEXT FEW DAYS! PIERS WILL BE HEAVILY SWAMPED BY WAVES.
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE. FURTHER BEACH
EROSION IS LIKELY ON WEDNESDAY AND LAKESHORE PROPERTY OWNERS
SHOULD BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF MORE DAMAGE TO THE
DUNES AND BLUFFS.
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