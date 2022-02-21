Eastside Mixed League
Team: (Division I) Hof B .680; Na Tah Ka A .658; VFW A .643; Na Tah Ka B .588; River City Inn A .548; Rendezvous A .537; VFW F .467; Hof A .460. (Division II) VFW C .581; Rendezvous C .540; VFW E .485; VFW B .445; Rendezvous B .434; VFW D .415; River City Inn B .283; River City Inn C .279.
Individual: Grant Griswold, VFW A, .765; Josh Berg, Na Tah Ka B, .750; Greg Griffin, River City A, .750; Ruth Fox, Na Tah Ka A, .735; Wayne Goerbig, Hof B, .721; Bobby Battice, Hof B, .688; Richie Callis, Hof B, .676; Joe Spencey, VFW C, .676; Roger Rittenhouse, Hof B, .672; Perry Pieski, Na Tah Ka A, .656.
Table run: Greg Griffin, River City A; Steve Hodges, Na Tah Ka A; C.J. Spak, Na Tah Ka A.
Eight-ball break: Bobby Battice, Hof B.
Ludington Men’s League
Team:
Division One
Alley IV 245 .645
Bud’s I 232 .611
Bud’s IV 220 .579
Danish 212 .558
Division Two
Charlies 203 .534
Alley III 197 .518
Bud’s II 190 .500
Alley V 167 .439
Division Three
Alley I 176 .463
Eagles 168 .442
Alley VI 150 .395
Alley II 120 .316
Individual: Earl Steffes, Alley IV, .778; Kyle Kovalcik, Alley IV, .750; Mark Melchert, Bud’s I, .737; Tom Smogoleski Jr.; Bud’s IV, .708; Ken Nelson, Charlies, .681; Doc Bergeson, Danish, .676; Ed Luskin, Charlies, .671; Dale Christoffersen, Alley III, .653; Tim Wolcott, Danish, .639; two tied at .632.
Eight-ball break: Eric Grycki, Alley III; Jim Todd, Alley I
Break and run: Eric Gumby, Alley I; Al Lindeman, Danish
Table run: Ray Spyker, Alley V; Dan Ruggero, Bud’s II; Kyle Kovalcik, Alley IV; Rabbit Thomas, Alley IV; Earl Steffes, Alley IV.
Schedule: Danish at Bud’s IV; Alley II at Alley VI; Charlies at Alley IV; Alley III at Alley V; Bud’s II at Eagles/Alley VII; Alley I at Bud’s I.