...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FROM 5 PM THIS AFTERNOON TO
8 PM EDT WEDNESDAY...
...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND RAPIDS HAS ISSUED A
LAKESHORE FLOOD ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM 5 PM THIS
AFTERNOON TO 8 PM EDT WEDNESDAY. A BEACH HAZARDS STATEMENT HAS
ALSO BEEN ISSUED. THIS BEACH HAZARDS STATEMENT IS IN EFFECT FROM
THIS AFTERNOON THROUGH WEDNESDAY EVENING.
* WINDS...SOUTHWEST WINDS OF 15 TO 30 MPH THIS EVENING AND TONIGHT,
SHIFTING TO THE WEST ON WEDNESDAY
* WAVES...3 TO 6 FEET THIS EVENING BUILDING TO 5 TO 9 FEET
WEDNESDAY MORNING.
* HIGH WAVE ACTION...STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS EXPECTED.
* LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE.
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE...
SOUTH BEACH IN SOUTH HAVEN...
GRAND HAVEN STATE PARK...
PERE MARQUETTE PARK IN MUSKEGON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...SOUTHWEST WINDS OF 15 TO 30 MPH
WILL BUILD WAVES INTO THE 5 TO 9 FOOT RANGE, PEAKING WEDNESDAY
MORNING. DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS ARE EXPECTED, ESPECIALLY
ON THE SOUTH SIDES OF SOUTH PIERS.
* IMPACTS...THE LARGE WAVES AND ONSHORE COMPONENT OF THE WIND WILL
MAKE FOR CONDITIONS RIPE FOR BEACH AND DUNE EROSION. FLOODING OF
LOW LYING AREAS IS POSSIBLE ALONG THE SHORE AND IN RIVER MOUTHS
IN LAKESHORE TOWNS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE.
LARGE WAVES AND DANGEROUS CURRENTS WILL MAKE FOR HAZARDOUS
SWIMMING CONDITIONS.
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