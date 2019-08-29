...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING...
...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS
EVENING...
* HIGH WAVE ACTION, STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS.
* STRONG STRUCTURAL AND LONGSHORE CURRENTS, AS WELL AS RIP
CURRENTS.
* LAKESHORE FLOODING AND BEACH EROSION. WATER FORCED INTO
CHANNELS BETWEEN PIER HEADS MAY FLOOD PORTIONS OF PORT TOWNS
ALONG THE RIVER CHANNEL EDGES. WAVES MAY COMPLETELY SUBMERGE
PIER DECKS AT TIMES.
* LOCATION...ALL BEACHES FROM ST JOSEPH TO MANISTEE.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...
WINDS AND WAVES INCREASE AND BECOME HAZARDOUS AGAIN TODAY. WINDS
TODAY WILL BE SOUTHWESTERLY AT UP TO 35 MPH, WITH WAVES OF 5 TO 8
FEET EXPECTED NORTH OF HOLLAND AND 3 TO 5 FEET SOUTH OF HOLLAND.
SOUTH FACING PIERS WILL BE MOST SUSCEPTIBLE TO BEING SWAMPED BY
WAVES AND FOR STRUCTURAL CURRENTS TODAY. LONGSHORE CURRENTS WILL
BECOME MORE LIKELY THAN RIP CURRENTS. BEACHES WITH PARTICULARLY
DANGEROUS CONDITIONS TODAY WILL INCLUDE SOUTH BEACH AT SOUTH
HAVEN, GRAND HAVEN STATE PARK, AND PERE MARQUETTE PARK IN
MUSKEGON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AVOID SWIMMING AT LAKE MICHIGAN BEACHES OR WALKING OUT ON PIERS
THE NEXT COUPLE DAYS! PIERS WILL BE HEAVILY SWAMPED BY WAVES.
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE. FURTHER BEACH
EROSION IS LIKELY AND LAKESHORE PROPERTY OWNERS SHOULD BE
PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF MORE DAMAGE TO THE DUNES AND
BLUFFS.
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