...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS
AFTERNOON...
...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS
AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GRAND RAPIDS HAS ISSUED A
LAKESHORE FLOOD ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 4 PM EDT THIS
AFTERNOON.
* HIGH WAVE ACTION, STRONG CURRENTS AND DANGEROUS SWIMMING
CONDITIONS.
* STRONG STRUCTURAL AND LONGSHORE CURRENTS, AS WELL AS RIP
CURRENTS.
* LAKESHORE FLOODING AND BEACH EROSION. WATER FORCED INTO
CHANNELS BETWEEN PIER HEADS MAY FLOOD PORTIONS OF PORT TOWNS
ALONG THE RIVER CHANNEL EDGES. WAVES MAY COMPLETELY SUBMERGE
PIER DECKS AT TIMES.
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS TODAY INCLUDE
NORTH BEACH IN SOUTH HAVEN, HOLLAND STATE PARK, MUSKEGON STATE
PARK, MEARS STATE PARK IN PENTWATER, STEARNS PARK IN LUDINGTON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...NORTH WINDS OF 10 TO 20 MPH WILL
GENERATE WAVES OF 3 TO 5 FEET TODAY. THE MOST DANGEROUS
CONDITIONS WILL OCCUR ON THE NORTH SIDE OF NORTH PIERS. STAY
OFF PIERS AS YOU CAN BE EASILY SWEPT OFF BY HIGH WAVES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
HIGH WAVE ACTION MAKES SWIMMING DIFFICULT AND CAN TIRE EVEN A
STRONG SWIMMER QUICKLY.
A LAKESHORE FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS WILL
GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE LAKESHORE. FURTHER BEACH
EROSION IS LIKELY AND LAKESHORE PROPERTY OWNERS SHOULD BE
PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF MORE DAMAGE TO THE DUNES AND
BLUFFS.
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