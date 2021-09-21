Ludington's varsity volleyball team swept Orchard View in a Lakes 8 Activities Conference match Tuesday night Hawley Gymnasium, 25-11, 25-11, 25-16.
"It was nice to have a home match and have some students in the stands to support the volleyball team," said Ludington coach Becky Vaara.
Ludington (10-12, 1-1 Lakes 8) was led by Maddy Vaara in kills with nine. Rylee Stone, Jordyn Anderson and Vaara led in blocks with two each. Makennah Malkowski and Stone led in aces with two apiece. Karli Mesyar led in assists with 11, and Keelyn Laird and Mesyar led in digs with five each.
Ludington's individual statistics:
Maddy Vaara: 9 kills, 6 assists, 2 blocks, 3 digs, 1 ace
Rylee Stone: 3 kills, 2 blocks, 2 aces, 2 digs
Mia Pung: 3 digs, 2 assists
Zoe Voss: 1 kill, 2 aces
Keelyn Laird: 4 kills, 1 block, 5 digs
Karli Mesyar: 11 assists, 5 digs
Jordyn Anderson: 2 kills, 2 blocks, 1 ace, 1 dig
Olivia Lynn: 2 kills, 1 block, 2 digs
Ashley McPike: 2 digs
Makennah Malkowski: 2 aces, 1 dig
Sarah Gibson:1 dig