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Ludington’s De’Lahna Porter looks to tip a ball over two Mason County Central players during Tuesday’s Mason County Central Invitational played in Scottville.

SCOTTVILLE — Ludington's volleyball team won the Mason County Central Invitational Tuesday morning in Scottville with a straight-set victory against Fremont in the finals, 25-20, 25-14.

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