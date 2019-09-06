...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM EDT THIS
MORNING THROUGH THIS EVENING...
* DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS EXPECTED.
* LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE...
FOR THIS MORNING... SOUTH BEACH IN SOUTH HAVEN... GRAND HAVEN
STATE PARK... PERE MARQUETTE PARK IN MUSKEGON.
FOR THIS AFTERNOON... NORTH BEACH IN SOUTH HAVEN... HOLLAND STATE
PARK... MUSKEGON STATE PARK... MEARS STATE PARK IN PENTWATER...
STEARNS PARK IN LUDINGTON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...SOUTHERLY WINDS WILL INCREASE THIS
MORNING CAUSING STRONG CURRENTS ON THE SOUTHERN SIDE OF PIERS
THROUGH NOON. WINDS WILL SWITCH TO THE NORTH THIS AFTERNOON AND
CAUSE STRONG CURRENTS ON THE NORTH SIDE OF PIERS. HIGH WAVES
AND STRONG LONGSHORE CURRENTS WILL ALSO BE HAZARDOUS TO
SWIMMERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AVOID SWIMMING IN LAKE MICHIGAN OR WALKING OUT ON PIERS TODAY.
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