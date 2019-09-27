...BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING...
* DANGEROUS SWIMMING CONDITIONS.
* LOCATION...BEACHES FROM ST. JOSEPH TO MANISTEE.
* BEACHES WITH PARTICULARLY DANGEROUS CONDITIONS INCLUDE SOUTH
BEACH IN SOUTH HAVEN, GRAND HAVEN STATE PARK, AND PERE
MARQUETTE PARK IN MUSKEGON.
* OVERVIEW/POTENTIAL IMPACTS...DANGEROUS CONDITIONS, ESPECIALLY
ON PIERS. WAVES UP TO 10 FEET POSSIBLE NEAR LITTLE AND BIG
SABLE POINTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STAY OUT OF THE WATER AND OFF THE PIERS.
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